Haftanın en karlısı Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası, şampiyonluk mücadelesi veren takımların puan kaybına sahne olurken, üst sıralar için mücadele eden Kayserispor, deplasmanda aldığı 3 puanla haftanın kazananı oldu.

Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Göztepe 20. haftada berabere kalarak, 1 puan aldı. Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Galatasaray haftayı puansız kapatırken, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor, hanesine yazdırdığı 3 puanla zirve takibini devam ettirdi. Haftanın açılış maçında Bursaspor ile karşılaşan Beşiktaş, 2-1 geride olduğu karşılaşmanın son dakikalarında Alvaro Negredo'nun attığı golle skoru 2-2'ye getirerek Bursa deplasmanında 1 puanla ayrıldı.

Ligde 43 puanla lider konumda bulunan Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak, Sivas deplasmanında puan alamadı. Sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe de puan kaybeden takımlardan oldu. Aynı puana sahip takımların Trabzon'daki mücadelesinde Trabzonspor ile Göztepe, golsüz berabere kalırken puanları paylaştı.