Haftanın programı

Futbolda Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 19. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
Yarın:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Göztepe-Kayserispor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom)
28 Ocak Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
29 Ocak Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
TFF 1. Lig
Bugün:
18.00 Balıkesirspor Baltok-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
Yarın:
13.00 Elazığspor-Eskişehirspor (Elazığ Atatürk)
15.30 MKE Ankaragücü-Altınordu (Ankara 19 Mayıs)
15.30 Samsunspor-Grandmedical Manisaspor (Samsun 19 Mayıs)
28 Ocak Pazar:
13.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
13.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
15.30 Adanaspor-Akın Çorap Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Gaziantepspor-Gazişehir Gaziantep (Gaziantep)
29 Ocak Pazartesi:
18.00 İstanbulspor-Denizlispor (Atatürk Olimpiyat)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-İnegölspor (Bodrum İlçe)
13.30 Etimesgut Belediyespor-Kocaeli Birlikspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 Bucaspor-Eyüpspor (Yeni Buca)
13.30 Tuzlaspor-Sancaktepe Belediyespor (Tuzla Belediye)
28 Ocak Pazar:
13.00 Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
13.30 Menemen Belediyespor-Sarıyer (Menemen İlçe)
13.30 Tokatspor-Kastamonuspor 1966 (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.30 Mersin İdmanyurdu-Afjet Afyonspor (Mersin)
13.30 Hatayspor-Keçiörengücü (Antakya Atatürk)
Beyaz Grup
Yarın:
13.30 Silivrispor-Karşıyaka (Silivri)
28 Ocak Pazar:
13.30 Niğde Belediyespor-Bandırmaspor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Fethiyespor-Pendikspor (Fethiye İlçe)
13.30 Nazilli Belediyespor-Şanlıurfaspor (Nazilli İlçe)
13.30 Altay-Kahramanmaraşspor (İzmir Atatürk)
13.30 Ottocool Karagümrük-Zonguldak Kömürspor (Vefa)
13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Gümüşhanespor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)
13.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Hacettepe (Kırklareli Atatürk)
16.00 Sakaryaspor-BUGSAŞ Spor (Yeni Sakarya Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
13.30 Yomraspor-Batman Petrolspor (Yomra İlçe)
13.30 Bayrampaşa-Çatalcaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
28 Ocak Pazar:
13.30 Çanakkale Dardanel-Halide Edip Adıvarspor (Çanakkale 18 Mart)
13.30 Kemerspor 2003-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)
13.30 Orhangazi Belediyespor-Kozan Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
13.30 Düzcespor-Bayburt Grup Özel İdare (Düzce 18 Temmuz)
13.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Erbaaspor (Aktepe)
13.30 12 Bingölspor-Ofspor (Bingöl)
13.30 Erzin Belediyespor-Bergama Belediyespor (Erzin İlçe)
2. Grup
Yarın:
13.00 1461 Trabzon-Yeşil Bursa (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.30 Gölcükspor-Muğlaspor (Gölcük)
28 Ocak Pazar:
13.00 Diyarbekirspor-Anagold 24 Erzincanspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Kırıkhanspor (Van Atatürk)
13.30 Tire 1922-Yeni Orduspor (Tire 4 Eylül)
13.30 Kayseri Erciyesspor-Ankara Demirspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
13.30 Turgutluspor-Anadolu Bağcılarspor (Turgutlu 7 Eylül)
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Pazarspor (Darıca İlçe)
13.30 Erokspor-Ergene Velimeşespor (Atatürk Olimpiyat)
3. Grup
Yarın:
13.30 Karacabey Birlikspor-Cizrespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
13.30 Ankara Adliyespor-Çorum Belediyespor (Ankara OSTİM)
28 Ocak Pazar:
13.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Arsinspor (Şanlıurfa GAP)
13.30 Osmaniyespor-Aydınspor 1923 (Osmaniye 7 Ocak)
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Payasspor (Sultanbeyli Gölet)
13.30 Kızılcabölükspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Kızılcabölük)
13.30 UTAŞ Uşakspor-Kocaelispor (Uşak 1 Eylül)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Elaziz Belediyespor (Avcılar Atatürk)
13.30 Tekirdağspor-Tarsus İdmanyurdu (Namık Kemal)
AA