"Hagi'nin bana söylemeye cesareti yoktu"

2010'da Alman ekibi Wolfsburg'tan 8,5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan ancak bir sezon sonra Dinamo Moskova'ya satılan Misimovic, sarı-kırmızılı kulüpteki günlerini anlattı.



Spox.com'a röportaj veren deneyimli oyuncu, Hagi ile arasındaki problemi anlatırken, "Galatasaray'da çok güldüğüm için ve sakız çiğnediğim için kadro dışı kaldım. Sonra da Hagi'den özür dilemem söylendi. Bunları bana Hagi söylemiyordu. Çünkü onun buna cesareti yoktu. Bunları bana aracılar iletiyordu" şeklinde konuştu.

İKİ AY YALNIZ BAŞIMA ÇALIŞTIM

O yıllarda kötü bir dönemden geçtiğini belirten Misimovic, "Kötü bir sezon geçirmiştik ve Avrupa bileti alamadık. Sürekli eleştiriliyordum. Çok fazla kazandığım söyleniyordu. İki ay boyunca tek başıma antrenman yaptım. Zor günlerdi" dedi.

HAGI İLE KONUŞTUM AMA...

Oynadığı pozisyonla ilgili o dönem Hagi ile konuştuğunu belirten Boşnak oyuncu, "Daha önce de sol kanatta oynamıştım ama Wolfsburg'da merkezde görev yaptım ve başarılı oldum. Bunu Hagi ile konuştum ama bana yardımcı olmadı. Kadro dışı bırakıldım" dedi. Galatasaray'dan Dinamo Moskova'ya, sonrasında ise Çin'e giden Misimovic, son olarak Beijing Renhe forması giydi.