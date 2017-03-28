Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Hagi'nin bana söylemeye cesareti yoktu"

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve o dönem Hagi ile birlikte çalışan Misimovic, Rumen teknik adamı ağır biçimde eleştirdi

Bu haber kez okundu.

"Hagi'nin bana söylemeye cesareti yoktu"

2010'da Alman ekibi Wolfsburg'tan 8,5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan ancak bir sezon sonra Dinamo Moskova'ya satılan Misimovic, sarı-kırmızılı kulüpteki günlerini anlattı.

Spox.com'a röportaj veren deneyimli oyuncu, Hagi ile arasındaki problemi anlatırken, "Galatasaray'da çok güldüğüm için ve sakız çiğnediğim için kadro dışı kaldım. Sonra da Hagi'den özür dilemem söylendi. Bunları bana Hagi söylemiyordu. Çünkü onun buna cesareti yoktu. Bunları bana aracılar iletiyordu" şeklinde konuştu.

İKİ AY YALNIZ BAŞIMA ÇALIŞTIM
O yıllarda kötü bir dönemden geçtiğini belirten Misimovic, "Kötü bir sezon geçirmiştik ve Avrupa bileti alamadık. Sürekli eleştiriliyordum. Çok fazla kazandığım söyleniyordu. İki ay boyunca tek başıma antrenman yaptım. Zor günlerdi" dedi.

HAGI İLE KONUŞTUM AMA...
Oynadığı pozisyonla ilgili o dönem Hagi ile konuştuğunu belirten Boşnak oyuncu, "Daha önce de sol kanatta oynamıştım ama Wolfsburg'da merkezde görev yaptım ve başarılı oldum. Bunu Hagi ile konuştum ama bana yardımcı olmadı. Kadro dışı bırakıldım" dedi. Galatasaray'dan Dinamo Moskova'ya, sonrasında ise Çin'e giden Misimovic, son olarak Beijing Renhe forması giydi.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayMisimovicHagi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100