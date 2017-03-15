"Hagi ve Prekazi ile anılmak gurur verici"

Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan, frikik konusunda sarı-kırmızılı kulübün efsane isimlerinden olan Cevad Prekazi ve Gheorghe Hagi ile adının anılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Galatasaray’ın milli futbolcusu Selçuk İnan, Süper Lig’deki son Gençlerbirliği maçında attığı golle serbest vuruştan 12. golünü kaydetti. İnan, kulüp tarihinde serbest vuruştan en çok gol atan 17 gollü Cevad Prekazi ve 16 gollü Gheorghe Hagi’ye bir adım daha yaklaşmış oldu. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, Antalya ve Gençlerbirliği maçlarındaki geri dönüşler için, "Son dakikada attığınız gollerle kazanmak ayrı bir mutluluk veriyor. Ayrıca bu maçı ne kadar istediğinizi ve sonuna kadar maçı bırakmadığınızı gösteriyor" şeklinde konuştu.

"İZLANDA’YA ATTIĞIM FRİKİK GOLÜNÜ UNUTAMIYORUM"

Başarılı futbolcu unutamadığı geri dönüş karşılaşmasının Şubat 2013’te 2-0’dan 4-2 mağlup ettikleri Orduspor maçını söyleyerek, "Galatasaray iseniz ve mücadele ederseniz böyle geri dönüşler yaşarsınız" ifadelerini kullandı. Unutamadığı son dakika golü olarak ise İnan, "Bu haftaki gol çok önemliydi ama son dakika olarak en çok sevindiğim gol Umut’un Schalke’ye attığı goldü. İnanılmaz mutluluk yaşamıştım" dedi. İnan, unutamadığı frikik golü olarak da 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İzlanda’ya attığı golü gösterdi.

"TOPA VURMAK YETENEK İSTER AMA..."

Serbest vuruşlardaki etkinliğini için de açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Topa vurmak yetenek ister ama yeteneğinizi geliştirmelisiniz. Genç yaşlarda bunun üzerine çok çalıştım, çalışmaya da devam ediyorum. Galatasaray’da daha fazla frikik kullanma şansı buldum ve bu özelliğimi burada geliştirerek önemli goller attım. Frikiklerde güven de çok önemli, birkaç gol attıktan sonra artık kendinize güveniniz artıyor, rakip kaleciler tedirgin oluyor. Ama hiçbir zaman çalışmadan olmuyor" diye konuştu. Galatasaray tarihinde serbest vuruştan attığı gollerde önünde bulunan efsane futbolcular Hagi ve Prekazi için, "Onların ismiyle birlikte anılmak bile gurur verici" ifadelerini kullandı.