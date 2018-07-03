Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97023
ALTIN
187.773
DOLAR
4.6694
STERLİN
6.1515
EURO
5.4400

"Hak er ya da geç ortaya çıkacak"

Trabzonspor, bugün yaptığı açıklama ile 3 Temmuz sürecine atıfta bulundu

03 Temmuz 2018 Salı 13:38
"Hak er ya da geç ortaya çıkacak"

Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz sürecine ilişkin, "Adalet Arayışında Yedi Yıl ve Futbolun Uzun Uykusu" başlıklı mesaj yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi: "Bugün 3 Temmuz. Çalınan bir şampiyonluğun uzun öyküsü. Duran kalplerin, kırılan hayallerin, gasp edilen sevinçlerin, gelmeyen adaletin yedinci yılı ancak dinmeyecek umudun, direnecek çocukların, adalet nöbetlerinin ve hak arayışlarının da. Yedinci şampiyonluğumuzun ardından geçen yedi yılda 'şimdilik' değişen bir şey yok ama bizler biliyoruz ki her hak er ya da geç sahibini bulur. Yıllar geçse de günü gelir, o hak, büker kılıç kalkanı ve yapanlar verir hesabını. Biliyoruz ki yine öyle olacak. Yine öyle olacak."

Mesajda, 2010-2011 sezonunda Trabzonspor'da mücadele eden bazı futbolcuların fotoğraflarına yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 03.07.2018 13:40
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSÜPERLİGMesajFutbol3 Temmuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bero, Hollanda yolcusu
Bero, Hollanda yolcusu
"Başarıya biraz aç kaldık"
"Başarıya biraz aç kaldık"
Adriano antrenmana çıktı
Adriano antrenmana çıktı
Göztepe kondüsyon çalıştı
Göztepe kondüsyon çalıştı
"Görüştüğümüz oyuncular var"
"Görüştüğümüz oyuncular var"
Eto'o idmana katılmadı
Eto'o idmana katılmadı
Badji'de mutlu son
Badji'de mutlu son
Altınordu, Litvanya'dan transfer yaptı
Altınordu, Litvanya'dan transfer yaptı
Osmanlıspor, Bolu'da çalışıyor
Osmanlıspor, Bolu'da çalışıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim