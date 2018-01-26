Hakan, Antalya'ya imza attı

Antalyaspor Kulübünün daha önce 1,5 yıllığına anlaştığını açıkladığı 32 yaşındaki Hakan Özmert için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Hakan, törende konuşmasına transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek başladı. Antalyaspor'un yeni tesislerine ilk defa geldiğini anlatan tecrübeli futbolcu, "Çalışanların beni kapıda karşılaması kendimi evime dönmüş gibi hissettirdi, mutlu etti. Buraya başarılı olmaya geldim. İnşallah Antalyaspor'u başarılı günlerine kavuştururuz. Taraftarımız, yönetimimiz, teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarımızla inşallah güzel günler göreceğiz." ifadelerini kullandı. Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, eski futbolcuları Hakan Özmert'in yuvasına döndüğünü söyledi. Hakan'ın tecrübeli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Arıcı, "Avrupa tecrübesi olan bir oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Hakan ve Antalyaspor için inşallah hayırlı bir transfer olur." dedi.

Konuşmaların ardından 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Hakan Özmert, giydiği Antalyaspor formasıyla gazetecilere poz verdi.