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Hakan Balta sakatmış!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Tudor'un Bruma ile birlikte Rize maçı kadrosuna almadığı Hakan Balta'nın adelesinde zorlanma olduğu ve tedavisine başlandığı bildirildi

18 Şubat 2017 Cumartesi 14:15
Hakan Balta sakatmış!

Galatasaray Kulübü, sakatlıkları bulunan futbolcuların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, antrenmanda yaşadığı ağrı nedeniyle Kardemir Karabükspor maçı kadrosuna alınmayan Hakan Balta'nın, sağ uyluk iç adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun günü tedavi ile geçirdiği kaydedildi. Tedavilerine devam edilen futbolculardan Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün kondisyoner eşliğinde, Eren Derdiyok'un ise saha ve salonda özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.

Son Güncelleme: 18.02.2017 14:21
Anahtar Kelimeler:
Wesley SneijderSÜPERLİGSakatlıkHakan BaltaGalatasarayFutbolEren Derdiyok
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