Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan , 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı için "Hiç kimseden çekinmeden, her türlü baskıya göğüs gerecek, adil yönetim sergileyecek, saha içi ve dışındaki gelişmelerin oluşturduğu stresi kaldırabilecek bir hakem istiyoruz. Kısacası telafisi olmayan bu maçta hakem faciası yaşamak istemiyoruz." dedi.

Şan, yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor'un 95 yıllık tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de çıkacağını söyledi. Final maçına, şehir, taraftar, teknik heyet ve futbolcular olarak hazır olduklarını belirten Şan, "Stadyumda bize ayrılan bölümün biletlerinin tamamı tükenmiş durumda. Hepimiz heyecanlıyız ve camiamıza bir ilki yaşatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Ahmet Şan, iki sezondur son derece önemli işler başardıklarını belirterek bir önceki sezon lig üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katıldıklarını hatırlattı. En büyük endişelerinin 31 Mayıs gecesi maçı izleyenlerin bir "hakem faciası" ile karşılaşması olduğunu vurgulayan Şan, "Kupa finalinde, hiç kimseden çekinmeden, her türlü baskıya göğüs gerecek, adil yönetim sergileyecek, saha içi ve dışındaki gelişmelerin oluşturduğu stresi kaldırabilecek bir hakem istiyoruz. Kısacası telafisi olmayan bu maçta hakem faciası yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

"Yeniden Avrupa'ya gitmek istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihte bir ilki gerçekleştirmek istediklerini aktaran Şan, şöyle devam etti: "Yeniden Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Fakat yeni statüye göre bu maçı bizimle bekleyen 4 takım daha var. Atiker Konyaspor'un bu kupayı kazanması halinde sezonu erken açacak takımlar olacak ve ayrıca bazı takımların UEFA umudu bitecek. Kısacası bu maç sadece Atiker Konyaspor-Başakşehir arasında oynanacak bir karşılaşma değil. Kulislerde kulağımıza gelen ve camiamızı rahatsız eden bazı duyumlar var. Futbolda 'kutsal ittifak' denen olgunun bugün yeniden hortlamasına izin verilmemesi gerekmektedir. Türk futbolu artık bu konuları aşması gerekiyor. Evet biz sezon içinde hakem hataları yüzünden çok ciddi kayıplar yaşadık. Ancak bu maçta yapılacak hataların telafisi yok. Dolayısıyla final maçı için herhangi bir senaryo yazılmasın. Bazı kulüplerin, yöneticilerin ya da taraftarların doğal olarak Konyaspor'un yenilmesini istemesini anlayabilecek durumdayız. Ancak bunun gerçekleşmesi için yazılacak ve bu doğrultuda oynanacak senaryolara karşı olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz." Final müsabakasının sonunda tüm Türkiye’nin, temiz ve adil yönetilen bir maçın yorumunu yapabilmesini ümit ettiklerini kaydeden Şan, tarihlerinde ilk kez çıktıkları final maçını kazanıp, kupayı müzelerine götürmek istediklerini sözlerine ekledi.