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"Hakem raporunda 19.03 yazıyor"

TFF, tartışmalara konu olan Fenerbahçe maçının başlama saati ile ilgili açıklama yaptı

12 Şubat 2017 Pazar 12:39
"Hakem raporunda 19.03 yazıyor"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın başlama saatinin, TFF'nin internet sitesindeki haftalık programda 19.03 olarak gösterilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada iddiaların ortaya atıldığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı: "Karşılaşmalar oynandıktan sonra resmi internet sitemizde yer alan müsabaka başlama saatleri, hakem raporuna göre karşılaşmanın başladığı saat baz alınarak değişmektedir. Dolayısıyla karşılaşmanın hakemi kendi saatine göre; maç sonu hakem raporunda başlama saatini düzenlemekte ve rapordaki maç başlama saati ile diğer bilgiler de internet sitemize buna göre yansımaktadır. Spor Toto Süper Lig'de oynanan Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşması maçın hakeminin saatine göre 3 dakika geç başlamış ve maç sonu hakem raporunda da maçın başlama saati buna istinaden 19.03 olarak revize edilmiştir." 

Bu durumla ilgili benzer örneklerin geçmişte de yaşandığı vurgulanan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Hakem raporlarına göre geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 5 maç, diğer tüm profesyonel, amatör ve akademi liglerinde de 76 olmak üzere toplam 81 maç, hakem saatine göre açıklandığı saatten geç başlamış ve buna göre maç sonu hakem raporu tarafından maçın o anki başlama saati belirtilmiştir. İçinde bulunduğumuz 2016-17 sezonunda ise tüm liglerde hakem raporuna göre önceden açıklandığı saate göre geç başlayan maç sayısı 47'dir. Bu müsabakaların başlama saatleri de hakem raporunun ardından revize edilmiş ve resmi internet sitemize buna göre yansımıştır."
Anahtar Kelimeler:
FutbolTFFFenerbahçeMaç Saati
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