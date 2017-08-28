Süper Lig'in 3. haftasında hakemler, 6 kırmızı kart gösterdi. Galatasaray'ın liderliğiyle geçilen 3. haftada 6 kırmızı kart çıktı. Henüz sezon başı olmasına rağmen gergin geçen haftada Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor, Atiker Konyaspor ve Kayserispor'dan birer, Gençlerbirliği'nden ise 2 futbolcu kırmızı kart gördü. Kasımpaşa'yı konuk eden Akhisar Belediyespor, Mustafa Yumlu'nun 44. dakikada kırmızı kart görmesiyle müsabakanın kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Ege temsilcisi, uzun bir süre bir kişi eksik oynamasına rağmen Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Hakemler ligi kızarttı
Süper Lig'in 3. haftasından hakemler, 6 kırmızı kart çıkardı
28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:23
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Süper Lig'in 3. haftasında hakemler, 6 kırmızı kart gösterdi. Galatasaray'ın liderliğiyle geçilen 3. haftada 6 kırmızı kart çıktı. Henüz sezon başı olmasına rağmen gergin geçen haftada Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor, Atiker Konyaspor ve Kayserispor'dan birer, Gençlerbirliği'nden ise 2 futbolcu kırmızı kart gördü. Kasımpaşa'yı konuk eden Akhisar Belediyespor, Mustafa Yumlu'nun 44. dakikada kırmızı kart görmesiyle müsabakanın kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Ege temsilcisi, uzun bir süre bir kişi eksik oynamasına rağmen Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.