Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

"Hakemlerde ürkeklik var"

Bursaspor Basın Sözcüsü Suat Paçacı, "Taraftarımız, Fenerbahçe maçında şampiyon takımın taraftarının nasıl olması gerektiği konusunda tüm Türkiye'ye ders verdi. Onlara müteşekkiriz" şeklinde konuştu

14 Şubat 2017 Salı 12:42
"Hakemlerde ürkeklik var"

Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Paçacı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçında takımlarına destek veren yeşil-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

Paçacı, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşılaşmasında statta bulunan yaklaşık 35 bin yeşil-beyazlı taraftarın maç boyunca tüm spor kamuoyu tarafından hayranlıkla izlendiğini söyledi. Kendilerinin dışındaki şampiyon takımların bu rakamdan daha az taraftara oynadığını dile getiren Paçacı, "Bizim taraftarımız stadı doldurdu ve her zamanki gibi 90 dakika boyunca takımının yanında oldu. Taraftarımız, Fenerbahçe maçında şampiyon takımın taraftarının nasıl olması gerektiği konusunda tüm Türkiye'ye ders verdi. Onlara müteşekkiriz." dedi. Paçacı, medyada "Bursaspor Kulübü bilet fiyatlarında indirime gitti, Fenerbahçe'ye jest yaptı." şeklinde haberlerin yayımlandığını belirterek, "Böyle bir şey yok. İndirim yapılmadı. Anadolu kulüpleriyle oynanan maçlarda ne uygulanırsa bu maçta da o uygulandı." diye konuştu.

"Maalesef yetersizlik ve ürkeklik var hakemlerde"
Fenerbahçe karşısında Boban Joviç'in gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyundan atılmasından sonra sahada 10 kişi kaldıklarını hatırlatan Suat Paçacı, şunları kaydetti: "11'e 11 oynasaydık kazanma ihtimalimiz yüksekti. Rakip aleyhinde verilen penaltı konuşuluyor ama olaya biraz dürüst bakılsa iki penaltının da penaltı olmadığını söylemeleri lazım. Sivok'un elle oynamasında kasıt yoktu. Ertuğrul ıskalayınca top eline çarptı. Ne yapacağız yani, oyunculara arkadan düğmeli gömlek giydirip mi sahaya çıkacağız. Jovic'e gösterilen iki sarı kart da yanlıştı. Kasıtlı olduğunu düşünmüyoruz ama maalesef yetersizlik ve ürkeklik var hakemlerde."

"Kazanmaya gidiyoruz"
Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Paçacı, artık Fenerbahçe maçını unutup, 17 Şubat Cuma akşamı deplasmanda yapacakları Kayserispor karşılaşmasına odaklandıklarını anlattı. Kayserispor'un çıkışa geçen, aldığı sonuçlarla öz güven kazanan bir takım olduğunu vurgulayan Paçacı, "Onların Sergen Yalçın ile değişim yaşatan futbol kodların çözmek ve etkisiz hale getirmek hocamızın işi. Biz rakibi önemsiyoruz ve saygı duyuyoruz ama kazanmaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 14.02.2017 13:10
Anahtar Kelimeler:
BursaBursasporFutbolSpor Toto Süper LigSuat Paçacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim