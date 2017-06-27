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Halil, Augsburg'dan ayrılıyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Augsburg’da forma giyen Halil Altıntop, kulüpten ayrılacağını açıkladı.

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Halil, Augsburg'dan ayrılıyor
Augsburg Kulübünden yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesini yenilemeyeceği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Halil, Augsburg'da çok iyi 4 yıl geçirdiğini ifade ederek, sportif alanda taraftarlarla birlikte çok şey başardıklarını ve olağanüstü tecrübeler edindiklerini kaydetti. 

"Ayrılmayı gerekli gördüm"
"Yine de bu adımı atmayı ve Augsburg'dan ayrılmayı gerekli gördüm." diyen 34 yaşındaki futbolcu, yeni görevler almak ve gençlere yer açmak istediğini ifade etti. Kulübün menajeri Sefan Reuter ise "Halil'i gelecek sezon da Augsburg formasıyla görmek isterdik ama kararını saygıyla karşılıyoruz." yorumunu yaptı. 2013'te Trabzonspor'dan Augsburg'a transfer edilen Halil, bu 4 yıl içinde ligde, kupada ve Avrupa’da oynadığı 128 maçta 22 gol attı. Schalke, Kaiserslautern ve Eintracht Frankfurt takımlarında da oynayan Halil Altıntop, Bundesliga'da 351 maçta forma giydi. 
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BundesligaAugsburgHalil Altıntop
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