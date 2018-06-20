Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94492
ALTIN
194.392
DOLAR
4.7433
STERLİN
6.2522
EURO
5.4939

Halil futbolu bıraktı

Kaiserslautern'de forma giyen eski milli futbolcu Halil Altıntop, kariyerini sonlandırdı

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:03
Halil futbolu bıraktı

Almanya ekibi Kaiserslautern forması giyen Halil Altıntop, futbol kariyerini noktaladı.

Kaiserslautern Kulübünden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Halil Altıntop'un 2019 yılına kadar olan sözleşmesinin feshedilerek, futbol kariyerini sonlandırdığı bildirildi. Açıklamada, eski milli futbolcunun kulüp altyapısında antrenörlük görevinde bulunabileceği de kaydedildi.

Türk Milli Takımı'nda 38 kez forma giyen Halil Altıntop, kariyeri boyunca Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Trabzonspor, Augsburg, Slavia Prag ve Kaiserslautern'de oynadı.

Kaiserslautern geçen sezon Almanya İkinci Ligi'ni son sırada tamamlayarak, bir alt lige düştü.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2018 17:17
Anahtar Kelimeler:
KaiserslauternHalil AltıntopFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ay, transfer planlarını anlattı
Ay, transfer planlarını anlattı
Beşiktaş'ta Reçber göreve getirildi
Beşiktaş'ta Reçber göreve getirildi
Kartal, Avrupa Finali'ne göz dikti
Kartal, Avrupa Finali'ne göz dikti
West Ham, Fabianski'yi anlaştı
West Ham, Fabianski'yi anlaştı
Özgür'ün tercihi Kasımpaşa oldu
Özgür'ün tercihi Kasımpaşa oldu
C ve D grubundan 3 maç oynanacak
C ve D grubundan 3 maç oynanacak
Konyaspor, Çalımbay ile anlaştı
Konyaspor, Çalımbay ile anlaştı
Danimarka ile Avustralya siftah yapıyor
Danimarka ile Avustralya siftah yapıyor
Arjantin, Hırvatistan'a karşı üstün
Arjantin, Hırvatistan'a karşı üstün
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim