Hamzaoğlu dertlerini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in son iki haftasında kazanan Osmanlıspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde kalan bölümde galibiyetleri sürdürmek istediklerini belirtti.



Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları kapsamında yaptıkları antrenman öncesinde, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Takımın, kendi oyun anlayışına kısa zamanda adaptasyon sağladığını dile getiren Hamzaoğlu, " Futbol cular değişimi yakaladı ve ardından alınan 2 galibiyet var." dedi. İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Hamzaoğlu, "Bana göre iyi oynadığımız maçlarda hak ettiğimiz 2 galibiyet aldık. İnşallah bunun üstüne koyarak devam etmeye çalışacağız." diye konuştu. Atiker Konyaspor maçıyla birlikte takımın yanında sahada olacağını hatırlatan Hamzaoğlu, şunları söyledi: "Benim cezam da bitti. İlk maçıma çıkacağım. Ben de heyecanlıyım. İyi bir takım olan Atiker Konyaspor ile oynayacağız. Performansları ortada. Biz de iyi bir takım olduğumuzu unutmayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimiz futbol oynamaya çalışan bir takım. Tıpkı Aytemiz Alanyaspor gibi. Bu maç da bizim için zor geçti. Bizim bundan sonra futbolumuzu geliştirmekten başka bir derdimiz yok. Eksik yanlarımızı da tamamlamak amacındayız."

"Önümüzdeki yılın planlamasını yapıyoruz"

Hamza Hamzaoğlu, gelecek yıl için takımla ilgili planları da yaptıklarını ifade etti. Tamamen kalan son 6 maça odaklandıklarını aktaran Hamzaoğlu, "Alınacak puanlar ve katedilecek mesafe var. Alabildiğimiz kadar fazla puan toplayıp ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. Tabii ki önümüzdeki yılın planlamasını da bu arada yapıyoruz. Benim düşüncem çok fazla değişikliğe gitmeden mevcut oyuncularımızla beraber önümüzdeki sene de devam etmek. Eksik yanları tamamlayıp zayıf yanlarımızı güçlendirerek, çok fazla kurcalamadan istikrarlı bir şekilde çıkışımızı sürdürmek." şeklinde konuştu.

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