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Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Antalyaspor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Yollarımızın ayrılmasının daha doğru olduğuna kanaat getirdik"

21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:57
Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, takımdaki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Hamzaoğlu, yaptığı açıklamada, bugün kulüp başkanı Cihan Bulut ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Görüşmede, karşılıklı fikir beyanında bulunduklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Yollarımızın ayrılmasının daha doğru olduğuna kanaat getirdik. Hiçbir şekilde ücret görüşmedik. Başka şeylerden konuştuk." diye konuştu.

"Karşılıklı anlaşarak ayrıldık"

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise devre arasında göreve gelen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "2017-2018 sezonunun devre arasında göreve gelen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor, 17 lig maçında 6 galibiyet 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2018 16:57
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGHamza HamzaoğluAntalyaspor
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