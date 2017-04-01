Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hamzaoğlu'nun ilk sınavı Gaziantep

Süper Lig'in 26. haftasında yarın Gaziantepspor'u konuk edecek Osmanlıspor, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak

Bu haber kez okundu.

Hamzaoğlu'nun ilk sınavı Gaziantep

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Gaziantepspor'u konuk edecek. Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ev sahibi Osmanlıspor, milli maçlar öncesi takımın başına geçen yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak. Eski teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ligin ikinci yarısındaki 9 maçta sadece 1 galibiyet alan başkent temsilcisi, Hamzaoğlu ile yeni bir sayfa açmaya çalışacak. Ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefleyen Osmanlıspor, 31 puanla 12. sırada bulunuyor. Bir maçı eksik Gaziantepspor ise 19 puanla son sırada yer alıyor. Osmanlıspor'da sarı kart cezalısı Numan Çürüksu ve sakatlığı süren Engin Bekdemir, Gaziantepspor'a karşı görev yapamayacak. Tedavisine devam edilen ve hafta içi takımla çalışmayan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin de bu maçta forma giymesi beklenmiyor.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigOsmanlısporGaziantepspor26. Hafta Maçı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100