Hasan Ali'den dolandırılma yalanlaması

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, saadet zincirine üye olup, dolandırıcı bir çeteye 10 milyon TL para kaptırdığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Başarılı futbolcu, böyle bir durumun kesinlikle olmadığını belirterek, "Tamamıyla yalan. Saçma sapan haberler bunlar" açıklamasını yaptı. Fenerbahçeli oyuncu, konuyla ilgili olarak sosyal medyadan da açıklama yapacak.