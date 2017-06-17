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Hasan Ali Fenerbahçe'de kaldı

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme yeniledi

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Hasan Ali Fenerbahçe'de kaldı
Fenerbahçe'de milli futbolcu futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 2012-2013 sezonundan beri sarı-lacivertli formayı giyen 27 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi 3 yıl uzatılmış olup, imza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır. Hasan Ali Kaldırım'la imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz." Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli takımda forma giydiği 5 sezonda 149 resmi maçta görev yaptı ve 3 gol kaydetti.
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Hasan Ali KaldırımFenerbahçeFutbol
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