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"Hatalardan ben sorumluyum"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Bursa'ya puan almaya gittiklerini söyledi

13 Şubat 2018 Salı 15:46
"Hatalardan ben sorumluyum"

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda yapacakları Bursaspor maçı için, "Oraya puanlar almaya gidiyoruz. Sıralamada iki takım da birbirine yakın. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz inşallah." dedi.

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasında çok iyi futbol sergilediklerini ancak maçın son 20 dakikasında performans düşüklüğü yaşadıklarını kaydetti. Bazı kesimler tarafından kendisine yönelik "performans düşüklüğü" eleştirilerinin geldiğini söyleyen Bulut, "Futbolcuların değişikliğiyle ilgili olan şey benim tercihim. Doğru veya yanlış. Teknik direktörü olarak yapılan hatalardan ben sorumluyum. Bu işin çizgisi bu. Yanlış bir tercih yaptığımı düşünmüyorum." diye konuştu.

Bursaspor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Bulut, şöyle devam etti: "Onlarda da bir düşüş var, son maçlarını kaybettiler. Kazanmak isteyeceklerdir. Oraya puanlar almaya gidiyoruz. Sıralamada iki takım da birbirine yakın. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz inşallah." Erol Bulut, ligin sonuna doğru gittiklerini aktararak, tüm maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 13.02.2018 16:00
Anahtar Kelimeler:
Süper LigMalatyaFutbolEvkur Yeni MalatyasporErol Bulut
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