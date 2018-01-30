"Hatalarımızın faturası ağır oldu"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, Süper Lig'de farklı yenildikleri Medipol Başakşehir maçına ilişkin, "Başakşehir maçında yaptığımız hataların faturası ağır oldu. Bu maçı unuttuk, şimdi Alanyaspor müsabakasına bakıyoruz." dedi.

Açıkgöz, yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçtiklerini ve yeni bir ekiple ligin ikinci yarısına başladıklarını söyledi. Her şeyin bir anda oturmadığını belirten Açıkgöz, "Medipol Başakşehir maçına umutlu çıkmıştık. Hata nedeniyle erken bir gol yedik. Toparlanmaya çalışırken de hatalar devam etti ve üst üste goller geldi. Başakşehir maçında yaptığımız hataların faturası ağır oldu. Bu maçı unuttuk, şimdi Alanyaspor müsabakasına bakıyoruz." diye konuştu.

"Bu takım sonuna kadar mücadele edecek"

Çıkışa geçmeleri için bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyen Açıkgöz, "Umarım bu Alanyaspor maçında olur. Yeni transferlerin kaynaşması, sakat ve cezalı oyuncuların dönmesinin ardından daha iyi oyun oynayacağımızı düşünüyorum. Bu takım sonuna kadar mücadele edecek." ifadelerini kullandı. Levent Açıkgöz, ligin 20. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu, bu nedenle hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışacaklarını, bütün taraftarları karşılaşmaya beklediklerini sözlerine ekledi.