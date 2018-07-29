Hatayspor'da iki imza

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, iç transferde Selim Ilgaz ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, Düzcespor'da sözleşmesi biten Buğra Temel'le de prensipte anlaşmaya vardı.

Hatayspor Kulübü Medya ve İletişim Direktörü Murat Bereket, yaptığı açıklamada sözleşmesi biten takımın orta saha oyuncusu Selim Ilgaz ile 2 yıllık mukavele imzalandığını, Düzcespor'dan Buğra Temel'le de anlaşmaya varıldığını belirtti.

Bereket, her iki oyuncunun da takıma çok şey katacaklarına inandıklarını vurgulayarak, "Selim Ilgaz ile daha önce sözleşme imzalanmak istenmişti ama anlaşmaya varılamamıştı. Bu sorun aşıldı. Selim önemli bir oyuncu. Geçen sezon takımın şampiyonluğunda önemli katkıları olan oyuncuların başında geliyor." dedi.

Orta saha oyuncusu Buğra Temel'in de prensipte anlaşılması üzerine takımın Erzurum'daki kampına katıldığını aktaran Bereket, oyuncuyla önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşme imzalanacağını bildirdi.