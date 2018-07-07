Hatayspor, kalıcı olmak istiyor

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takıma yapacakları takviyelerle Spor Toto 1. Lig'de kalıcı olmak istediklerini ve üst sıralara oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki 2 bin 800 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Hatayspor, hedefledikleri Spor Toto 1. Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Hatay ekibinin teknik direktörü İlhan Palut, yaptığı açıklamada, Hatayspor'un Spor Toto 1. Lig'e çıkmak için uzun yıllardır mücadele ettiğini hatırlattı.

Bu mücadelenin meyvelerini aldıklarını belirten Palut, "Geçen sene şampiyonluk parolasıyla lige başlamıştık. Bunu da başardık ve güzel bir sezon oldu. Futbolcular, yönetim ve şehir bu şampiyonluğa inandık ve elde ettik. Hatayspor'un yıllardır özlediği yerdeyiz ve bunun için de mutluyuz." diye konuştu. Özlem duydukları bu ligde kalıcı olmak ve başarılarını sürdürmek istediklerini ifade eden Palut, mevcut oyuncu ve yapılacak transferlerle üst sıralarda yer edinmek istediklerini dile getirdi.

İlhan Palut, Hatay'ın bu potansiyele sahip bir şehir olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Hedefimizi daha iyi belirlemek için transfer sezonunun sonlanması ve elimizdeki kadroyu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü şehrin bizden beklentileri yüksek ve daha üst ligleri kaldırabilecek durumda. Bunun için çalışmalarımız devam ediyoruz ve bu çalışmalarla üst sıralara oynamak istiyoruz."

"Bu ligde çok güçlü ve tecrübeli takımlar var"

Transfer çalışmalarına değinen Palut, sözlerine şöyle devam etti: "Geçen seneden 12-13 oyuncuyu elimizde tuttuk ancak bu sene de 10 oyuncu transfer yapmak istedik. Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Balıkesirspor, Altınordu gibi bu ligde çok güçlü ve tecrübeli takımlar var. Spor Toto 1. Lig'de kalıcı olup yere sağlam basarak mümkün olduğunca yukarılara oynamak istiyoruz. Kendi oyun stratejimizi kurup mevcut kadromuzun üzerine uygun yabancıları ve bu ligi tanıyan kendisini ispat etmiş Türk oyuncuları katarsak rakiplerimizle baş edebileceğimizi düşünüyorum."

"Kendimize hedef koyup başarılı olmak istiyoruz"

Futbolda hiçbir zaman hedeflerin bitmediğini vurgulayan Palut, bu hedeflerin başarıya ulaşması için gerekli şartların oluşmasının şart olduğunu savunarak, "1. Lig'e çıktık ama amacımız devam ediyor çünkü futbolda hedefler bitmiyor. Biz 'başarılı olmak istiyoruz' derken şampiyonluğa oynuyoruz demek istemiyorum çünkü bunun için kadro yapılanmasına ve ihtiyaç duyulan tecrübenin olması lazım. Güzel bir takım kurduğumuzda baktık ki her şey güzel gidiyor üst sıralarda, kendimize hedef koyup başarılı olmak istiyoruz." yorumunu yaptı.

"Şehrin coğrafi konumu transfer konusunda bizi zorluyor"

Ankaragücü takımından Yusuf Abdioğlu ve geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Dmytro Korkishko'yu transfer ettiklerini anımsatan Pulat, yeni transferlerle takımı güçlendirmeye devam edeceklerini söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu: "Transfer dönemine başlamadan önce 10 oyuncu istedik. Ancak şehrin coğrafi konumu transfer konusunda bizi zorluyor. Suriye yüzünden şehrimiz de sanki savaşın ortasında. Ancak hiç öyle bir şey yok. Hatay kültürel zenginlikler, mutfağı, tarihi ve modern yaşantısıyla çok güzel bir şehir. Bu noktalarda geç kaldık açıkçası ama en az 3 yabancı 3'de yerli oyuncuyu kadromuza katacağız. Dolayısıyla 10 transfer hedefimizi 8'e indirmiş oluyoruz. Mevcut oyuncularımıza güveniyoruz ancak mutlaka takviye yapmamız gerekiyor. Çünkü bu ligde dinamikler var."