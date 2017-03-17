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Hayali Şampiyonlar Ligi müziği

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediklerini söyledi

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Hayali Şampiyonlar Ligi müziği

Edin Visca, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, yaptığı açıklamada, "Bir şeyleri başarmak için önce inanmanız ve onun hayalini kurmanız gerekiyor. Ben hem takımıma hem de kendime inanıyorum. Şampiyonlar Ligi müziğini Başakşehir'de çaldıracağız." dedi.Visca, her futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini belirterek, şunları söyledi: "Hedefim, sezonu çok daha iyi yerlerde bitirmesi için takıma yardımcı olmak. Geçen yıl ligi dördüncü sırada bitirmiştik, şu an ikinci sıradayız. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için oynamamız gereken 10 maç var. Bu 10 maçın da tek tek üzerinden geçmemiz gerekiyor. Önce bu maçları halledip sezonu iyi bir şekilde bitirdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz." Bu haftadan sonra milli maçlar nedeniyle lige ara verileceğini hatırlatan 26 yaşındaki futbolcu, "Ondan sonra 9 maç kalacak. Hafta hafta gideceğiz. Şu an Beşiktaş'ın veya diğer rakiplerin ne yaptığını ya da şampiyonluğu düşünmüyoruz. Tamamen kendi takımıma konsantre olmuş durumdayım." diye konuştu.

"Kardemir Karabükspor maçını da kazanmalıyız"
Bu sezon, attığı 7 golle takımının en skorer ismi olan Visca, 19 Mart Pazar günü Kardemir Karabükspor ile oynayacakları maçın çok zor geçeceğine dikkati çekti. Kardemir Karabükspor'un tehlikeli bir rakip olduğunu dile getiren Visca, "Bunlar o tarz maçlar ki takım olarak yüzde 100'ü vermezsek kazanmamız çok zor olur. Tüm gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Üç maçlık galibiyet serisi yakaladık, üst sıralarda tutunmak ve hedefimize ulaşmak için Kardemir Karabükspor maçını da kazanmalıyız." ifadelerini kullandı.

"İdman bile kaçırmamaya çalışıyorum"
Medipol Başakşehir ile üst üste 126 maça çıkan Visca, bu istikrarını çok çalışmasına bağladı. "Futbol benim işim, hayatım. Bırakın maçı, idman bile kaçırmamaya çalışıyorum." diyen Visca, "Antrenmanlarda yüzde 100 performansımı sergiliyorum, günlük hayatımda bir profesyonel gibi yaşıyorum. Dinlenmeye, her şeyime dikkat ediyorum. Sürekli kendime hedefler koyuyorum. Eğer bu hedeflere ulaşmak istiyorsam, saha içinde olsun, saha dışında olsun her şeyi dört dörtlük yapmam gerekiyor." şeklinde konuştu. Emmanuel Adebayor'un, Atiker Konyaspor'a attığı golde asisti yapan isim olan Visca, Togolu golcünün takıma büyük güç kattığını belirterek, "Baktığınız zaman Adebayor, Real Madrid ve Arsenal'de oynamış büyük bir oyuncu. O da bize tecrübeleri ile çok şey katıyor. Bu nedenle Adebayor ile oynamak çok büyük bir keyif." değerlendirmesinde bulundu.
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FutbolMedipol BaşakşehirEdin Visca
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