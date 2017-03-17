Edin Visca, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, yaptığı açıklamada, "Bir şeyleri başarmak için önce inanmanız ve onun hayalini kurmanız gerekiyor. Ben hem takımıma hem de kendime inanıyorum. Şampiyonlar Ligi müziğini Başakşehir'de çaldıracağız." dedi.Visca, her futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini belirterek, şunları söyledi: "Hedefim, sezonu çok daha iyi yerlerde bitirmesi için takıma yardımcı olmak. Geçen yıl ligi dördüncü sırada bitirmiştik, şu an ikinci sıradayız. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için oynamamız gereken 10 maç var. Bu 10 maçın da tek tek üzerinden geçmemiz gerekiyor. Önce bu maçları halledip sezonu iyi bir şekilde bitirdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz." Bu haftadan sonra milli maçlar nedeniyle lige ara verileceğini hatırlatan 26 yaşındaki futbolcu, "Ondan sonra 9 maç kalacak. Hafta hafta gideceğiz. Şu an Beşiktaş'ın veya diğer rakiplerin ne yaptığını ya da şampiyonluğu düşünmüyoruz. Tamamen kendi takımıma konsantre olmuş durumdayım." diye konuştu.
Hayali Şampiyonlar Ligi müziği
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediklerini söyledi
17 Mart 2017 Cuma 14:38
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Edin Visca, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, yaptığı açıklamada, "Bir şeyleri başarmak için önce inanmanız ve onun hayalini kurmanız gerekiyor. Ben hem takımıma hem de kendime inanıyorum. Şampiyonlar Ligi müziğini Başakşehir'de çaldıracağız." dedi.Visca, her futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini belirterek, şunları söyledi: "Hedefim, sezonu çok daha iyi yerlerde bitirmesi için takıma yardımcı olmak. Geçen yıl ligi dördüncü sırada bitirmiştik, şu an ikinci sıradayız. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için oynamamız gereken 10 maç var. Bu 10 maçın da tek tek üzerinden geçmemiz gerekiyor. Önce bu maçları halledip sezonu iyi bir şekilde bitirdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz." Bu haftadan sonra milli maçlar nedeniyle lige ara verileceğini hatırlatan 26 yaşındaki futbolcu, "Ondan sonra 9 maç kalacak. Hafta hafta gideceğiz. Şu an Beşiktaş'ın veya diğer rakiplerin ne yaptığını ya da şampiyonluğu düşünmüyoruz. Tamamen kendi takımıma konsantre olmuş durumdayım." diye konuştu.