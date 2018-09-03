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‘Hayallerim gerçek oldu’

​​​​​​​Fenerbahçe’nin yeni transferi Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, sarı-lacivertli takıma gelerek hayalini gerçekleştirdiğini belirtti

03 Eylül 2018 Pazartesi 17:00
‘Hayallerim gerçek oldu’

Benzia, sosyal medya hesabı Instagram’dan, sportif direktör Damien Commoli’yle bir fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: “Fenerbahçe gibi efsanevi bir kulübe katılmaktan ötürü büyük onur duyuyorum. Fenerbahçe’ye imza atmak benim için bir hayalin gerçekleşmesidir. Moussa Sow’un buradaki başarısı benim için yol gösterici oldu. Onun tavsiyeleri, benim buraya gelmeme büyük etki etti. Bana son günlerde yazmış olduğunuz dostane mesajlar doğrudan kalbime gidiyor ve sizin güveninize layık olmak için elimden geleni yapacağım. Sayın Comolli’ye ve başkanımız Ali Koç’a bana renklerimizi müdafaa etme şansı verdikleri için minnettarım. Şimdi iş başına. En büyük Fener.”

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FenerbahçeYassine BenziaHayallerim Gerçek Oldu
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