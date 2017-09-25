"Hazırız ve kazanmak istiyoruz"

Şampiyonlar Ligi’ndeki RB Liepzig maçı öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş’le birlikte basın toplantısına çıkan Cenk Tosun, kendilerini zor bir maçın beklediğini belirterek, “Yüzde 100 hazırız ve kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi.

Şampiyonlar Ligi’nde kendilerini çok zor bir maçın beklediğini söyleyen Cenk Tosun, “Kısa süre zarfında biz yine sıfırlandık. Herkes yarınki maça yüzde 100 hazır. Gereken analizleri yaptık ve bu maça hazırız. Porto maçından sonra inşallah bu maçı da alıp 6 puana yükseliriz ve gruptaki liderliğimizi devam ettiririz” dedi. Almanya Ligi’ni yakından takip ettiğini söyleyen Tosun, “Liepzig’in son 2 senede yaptıkları çok önemli bir iş. 2. Lig’den 1. Lig’e yükselip buralara gelmesini kimse beklemiyordu. Çok koşan ve disiplinli genç bir takım. Biz hocamızdan taktiklerimizi aldık ve inşallah 3 puan için elimizden geleni yapıp kazanacağız” dedi.

“JENERİKLİK GOL ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL”

Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerin çok konuşulmasının hatırlatılması üzerine Tosun, “Her gol güzeldir bir forvet için. Jeneriklik olunca tabii ki daha da ayrı mutlu oluyoruz. Kafamda oluşturduğum bir gol yok. İnşallah yarın golümü atarım ve takımımız da galip gelir. Gol attığım ve kazanamadığımız maçlarda mutlu olamıyorum. Dediğim gibi jeneriklik olmasına gerek yok. Sadece top fileye girsin ve takım galip gelsin” diye konuştu.

Takımın psikolojik durumunun çok yüksek olduğunu ifade eden Tosun, “Fenerbahçe bizi geriye atmadı. Liepzig cumartesi günü oynadı ve onlar bir de üzerine yolculuk yapacak. 3 gün hazırlanmak için yeterli bir süre. Takım içindeki arkadaşlık da çok iyi seviyede. İnşallah yarın biz galip gelen taraf olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Derbiyle ilgili konuşmak istemediğini de söyleyen golcü futbolcu, “Basın toplantımız Şampiyonlar Ligi’yle alakalı. Yarınki hakem kendisini kanıtlamış bir isim. Hakeme yönelik herhangi bir çalışmamız olmadı” diyerek sözlerini tamamladı.