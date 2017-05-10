Hedef 6 maç ve 2 kupa

Tarihinin en başarılı sezonunu geçiren turuncu-lacivertlilerin, kalan bölümde iki kulvarda çıkacağı maçlarda, kupaları müzesine götürme şansı bulunuyor.



Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe ile berabere kalmasıyla şampiyonluk şansı artan Medipol Başakşehir , ligde bitime 4 hafta kala 65 puanlı siyah-beyazlı ekibi 2 puan geriden takip ediyor. Şu anda önünde 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 5 resmi maçı bulunan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunun rövanşında Fenerbahçe'yi elediği takdirde finale yükselecek ve bir maç daha yapacak.

Puan farkı 7'den 2'ye düştü

Süper Lig'in 29. haftasına girilirken Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında bulunan 7 puanlık fark, bitime 4 hafta kala 2'ye düştü.

İkili averajda Medipol Başakşehir üstün

Medipol Başakşehir, şampiyonluk hedefi için ligde kalan 4 maçını da kazanıp Beşiktaş'ın puan yitirmesini bekleyecek. Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan, sahasında ise 3-1 kazanan Medipol Başakşehir, olası puan eşitliğinde ikili averajda üstünlük sağlamış durumda.

Saral: 2 kupa hedefini gerçekleştirebiliriz

Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, tarihi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "İki kulvarda da yolumuza devam ediyoruz. Bu bizim için büyük bir başarı. Ligde 4, Türkiye Kupası'nda da 2 maçla 2 kupayı kazanabiliriz. Biz takımımıza güveniyoruz." dedi.