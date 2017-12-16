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Hedef mutlak 3 puan

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Osmanlıspor'u konuk edecek

16 Aralık 2017 Cumartesi 13:51
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Hedef mutlak 3 puan

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor ile yarın sahasında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak. beIN Sports'dan naklen yayınlanacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Averajla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup edip önündeki takımların puan kaybını bekleyecek.

İstikrarsız performans

Beşiktaş, son haftalarda inişli çıkışlı grafiğiyle zirvenin biraz uzağında kaldı. Seri galibiyetler alamamanın sıkıntısını yaşayan siyah-beyazlı ekip, 10 ve 11. haftalarda Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe'yi yendikten sonra istikrarsız bir performans ortaya koydu. Bu galibiyetlerin ardından üst üste oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 14. haftada Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek liderle puan farkını 4'e düşürdü. Siyah-beyazlı ekip, geçen hafta Kayserispor ile 1-1 berabere kalınca zirveden 5 puan uzak kaldı.

Pepe, Talisca ve Babel ceza sınırında

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca, ceza sınırında bulunuyor. Her üç oyuncu, Kayserispor karşılaşmasında da kart görürse, 17. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Caner Erkin'in hasreti bitebilir

Ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir maçında sarı kart cezalısı duruma düşen ve aynı zamanda hakeme yönelik sözlerinden dolayı 6 maç ceza alan Caner Erkin, Vodafone Park'ta uzun bir aranın ardından forma bekleyecek.

AA

Son Güncelleme: 16.12.2017 13:53
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSporOsmanlısporMaç özeti IzleBeşiktaş
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