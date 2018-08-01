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Hedef, şampiyonluk ve final

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Bir sezon ara verdikten sonra tekrar şampiyonluk kupasını müzemize kazandırmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de final oynama hedefimiz ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:09
Hedef, şampiyonluk ve final

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'de bir sezon aranın ardından şampiyonluk kupasını kaldırmak istediklerini vurgulayarak, bu sezon yer aldıkları UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamayı hedeflediklerini belirtti.

Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün resmi yayın organı Beşiktaş dergisinin ağustos sayısında yer alan başyazısında, yeni sezona, yeni heyecanlarla, yeni umutlarla ve büyük hedeflerle başladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Şüphesiz futbol takımımıza yaptığımız en önemli takviyelerden birisi, eski futbolcularımız Guti Hernandez'i ve İlhan Mansız'ı teknik ekibimize katmak oldu. Her ikisinin de takımımıza büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Bir sezon ara verdikten sonra tekrar şampiyonluk kupasını müzemize kazandırmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de final oynama hedefimiz ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum. Büyük hedeflerimizin olduğu bu sezonda tüm takımlara başarılar dilerken, mücadelenin fair play çizgisinden hiç ayrılmamasını, hak edenin kazandığı bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum."

Yeni sezon formaları hakkında da görüşlerini aktaran Orman, şunları kaydetti: "115 yıldır şerefle, onurla ve gururla taşıdığımız formamızın, tüm Beşiktaşlılar için önemi büyüktür. Bu nedenle 2018-2019 sezonu formalarımızı hazırlarken Kartal Yuvası ekibimiz ve sponsorumuz adidas ile titiz çalışmalar yaptık. Beşiktaşımıza layık üç ayrı dizayndaki forma ile sizlerin huzuruna çıktık. Bu formaların her birini şahsen çok beğendim. Sizlerin de yeni sezon formalarımızı beğendiğinizi umuyor, tıpkı tanıtım sürecinde dile getirdiğimiz gibi saygıyla, aşkla, hoşgörüyle, vicdanla, yani Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan değerlerle birlikte, sadece maç günlerinde değil, günlük hayatlarınızda da yeni sezon formalarını üzerinizde gururla taşımanızı temenni ediyorum."

Başkan Orman, dergideki yazısını, "Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılık duruşunu sadece bizlere değil, tüm spor camiasına anlatan; aynı hassasiyeti, aynı duyguyu ve aynı duruşu bizlere emanet eden Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı vefatının dördüncü yılında saygı ve sevgiyle anıyorum." ifadesiyle tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFikret OrmanFutbol
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