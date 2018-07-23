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Hedef, Vodafone Park'ta Süper Kupa

Beşiktaş'ta hedef Avrupa Ligi kupası

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:00
Hedef, Vodafone Park'ta Süper Kupa

Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanıp gelecek yıl Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesinde yer almak istediklerini söyledi.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı elemesi halinde 3. ön eleme turunda Avusturya'dan LASK ile Norveç'in Lillestrom takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, "Üçüncü ön eleme turunu oynamak için Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn takımını geçmeliyiz. Önümüzde zorlu bir seyahat var. Bu hafta umarım deplasmanda avantajlı skoru alıp bir sonraki turda gelecek rakibimizi eleyip Avrupa Ligi gruplarına kalmak için önemli bir avantaj yakalayacağız." diye konuştu. Üçüncü ön eleme turundaki muhtemel rakiplerinin eşleşmesiyle ilgili Naibi, "Hangisi turu geçer kestirmek zor. Denk takımlar gibi ama Avusturya ekibi daha şanslı gözüküyor." şeklinde görüş belirtti.

Ali Naibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili, "Bizim beklentimiz kupanın finalini Bakü'de oynamak ve mümkünse bu kupayı kaldırıp gelecek sene kendi stadımızda oynanacak Süper Kupa mücadelesinde yer almak. Tabii zor bir hedef ama bunun için gerekli çalışmaları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Fabricio'nun Fulham'a transferi için 2 kulüp aramızda anlaştık"

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabricio Ramirez'in İngiltere'nin Fulham takımına transferi hakkında Naibi, "Fabricio'nun Fulham'a transferi için 2 kulüp aramızda anlaştık. Bir pürüz çıkmazsa Fabricio gelecek sene kariyerine İngiltere'de devam edecek. Transfer dönemi ağustos sonuna kadar devam ediyor. Kaleci transferi konusunda da çalışmalarımız sürecek. Uygun şartlarda, profilde bir kaleci bulunduğu takdirde anlaşma sağlanacaktır ama bizim çok değerli kalecilerimiz de kadromuzda mevcut." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk karşılaşmalar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta yapılacak. Beşiktaş, 2. ve 3. ön eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2018 17:06
Anahtar Kelimeler:
Vodafone ParkUEFA Süper KupaUEFA Avrupa LigiUEFABeşiktaşAli Naibi
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