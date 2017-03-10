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Hedefi Galatasaray kaptanlığı

Galatasaray'ın devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Ahmet Çalık, en büyük hayalinin sarı-kırmızılı forma altında kaptanlık yapmak olduğunu söyledi

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Hedefi Galatasaray kaptanlığı

Kulübün aylık dergisine konuşan Çalık, çocukluğundan bu yana Galatasaray'da oynama hayali kurduğunu belirtirken, "Önce burada oynayıp başarılı olmam lazım. Bir de hayallerine ulaşmak çok kolay değil, insanoğlu başarmak için çabalıyor. Fırsat geldiğinde de daha çok çalışmak gerekiyor. Önce burada çok çalışıp, kalıcı olmalıyım" şeklinde konuştu. 

Takımda çok önemli savunmacılar olduğunu söyleyen Ahmet, "Takımda Hakan Balta ve Chedjou gibi çok tecrübeli iki isim de var. Yine Semih Kaya çok önemli ve tecrübeli biri. Gelecek 10 yılda milli takım kadrosunda Galatasaraylı stoperlerin yer alması düşüncesi umarım gerçek olur. En büyük hedefim ise bir gün Galatasaray’ın kaptanı olmak." diyerek, sözlerini tamamladı. 
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FutbolGalatasarayAhmet Çalık
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