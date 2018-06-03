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Hedefini üç yıl önce yazdı

​​​​​​​A Milli Futbol Takımı’na ilk kez seçilen Tarkan Serbest, “Üç sene önce sosyal medya hesabımdan, “Hedef 2018” yazıp yanına Türk bayrağını koyarak Millî Takım hedefimi belirtmek amacıyla bir paylaşımda bulunmuştum” dedi

03 Haziran 2018 Pazar 16:32
Hedefini üç yıl önce yazdı

A Milli Futbol Takımı’na ilk kez seçilen Tarkan Serbest, TamSaha Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Bundan üç yıl önce sosyal medya hesabından “Hedef 2018” yazıp yanına Türk bayrağı koyarak yaptığı paylaşımı bugün gerçeğe çeviren Tarkan Serbest, İran maçında ay-yıldızlı formayla tanıştı. Bu formayı giyebilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçip Avusturya vatandaşlığından çıkartılmayı göze alan genç ön libero, “Ailemle görüntülü konuşurken üzerimde ay-yıldızı gördüklerinde duygulandılar. Buraya iki haftalığına tatile gelmedim. Kalıcı olmak istiyorum” diyor.

‘Beni Ralf Muhr keşfetti’

Viyana’da oturduğumuz evin hemen yanında bir park vardı; orada ağabeyimle futbol oynuyorduk. Bir gün SV Donau’nun antrenörleri parktan geçtikleri sırada bize kulüp ve tesisleri hakkında bilgi verip davet ettiler. Ağabeyimle birlikte durumu babama anlattık ve bizi ertesi gün tesislere götürmesi için ikna ettik. Böylece futbola başladık ağabeyimle. Ardından Austria Wien’in genç takımlar sorumlusu Ralf Muhr beni keşfetti, izledi, beğendi. Babamla konuşup ikna etti ve beni Austria Wien altyapısına dahil etti. 14 senedir de Austria Wien kulübünde futbol oynuyorum.”

‘Hep 1-0 gerideyiz’

“Avusturya tabii ki zor. Türk olduğumuz için hep 1-0 geriden başlıyoruz. Ama ben hiçbir zaman hayallerimin peşini bırakmadım. İdmanlarda ve maçlarda her zaman yüzde yüzümle performans göstermeye ve kendimi geliştirmeye gayret ettim, antrenörlerimi dinledim, onlar da beni sevdi. Bu nedenle hiçbir zaman sorun yaşamadım. Bazı oyuncular antrenörlerini dinlemez ama ben her zaman dinlerim.”

‘İdolüm Busquets’

“Benim 1 numaralı idolüm Sergio Busquets. 6 numarayı kusursuz oynadığını düşünüyorum. Mehmet Topal ağabeyim de bu pozisyonu çok iyi oynuyor. Raul Meireles’i de sahadaki ve aynı zamanda özel hayatındaki tarzından dolayı beğeniyorum. Onun dışında yine benim pozisyonumda oynayan RedBull Salzburg’un genç takımından bize transfer olan 2000 doğumlu Vessel Demaku çok iyi bir oyuncu. Genç ve çok hırslı. Sezonun son maçlarında yanımda oynadı, ileride daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Sturm Graz’da oynayan ve bu sene Avusturya Ligi’nde yılın oyuncusu seçilen Peter Zulj’u da beğeniyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Tarkan SerbestA Milli Futbol TakımıHedef 2018
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