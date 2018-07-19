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Hem 6 milyon hem de Ospina gelecek

Beşiktaş, Fabri için Fulham’la görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar bu transferden 6 milyon Euro bonservis alacak ve kadrosuna Ospina’yı dahil edecek

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:35
Hem 6 milyon hem de Ospina gelecek

Beşiktaş, Fabri için Fulham’la görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar bu transferden 6 milyon Euro bonservis alacak ve kadrosuna Ospina’yı dahil edecek.

Transfer döneminde sessiz kalan Beşiktaş, gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor. Tosic’i sezon bitimiyle birlikte Çin’e satan siyah-beyazlılar, son olarak Matej Mitrovic’i de Belçika’nın Club Brugge takımına sattı. 2 sezon önce Deportivo’dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen kaleci Fabri için de İngiltere’nin Fulham ekibi transfer teklifinde bulundu. Beşiktaş forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İspanyol kaleci için Fulham 3,5 milyon Euro teklif ederken, siyah-beyazlı yönetim 8 milyon Euro talep etti. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken, 6 milyon Euro karşılığında el sıkışıldığı öğrenildi. Fabri’nin önümüzdeki günlerde İngiltere’nin yolunu tutması beklenirken, Beşiktaş, bu futbolcudan doğacak olan boşluğu Ospina ile doldurmayı planlıyor. Ancak Ospina için Napoli ve Sevilla’nın da devrede olması, bu transferi zora sokuyor.

İHA

Son Güncelleme: 19.07.2018 12:38
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşFabriOspinaFulham
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