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"Hepinize teşekkürler"

Hırvatistan'ın dünya ikinciliği ülke basınında

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:30
"Hepinize teşekkürler"

Hırvatistan'ın 2018 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Fransa'ya 4-2 kaybederek ikinci olması, Hırvat basınında geniş yer buldu.

Jutarnji gazetesinin "Cesur yürek" başlığıyla yayımlanan haberinde, milli takımın bu tarihi başarı ile tüm Hırvat halkını onurlandırdığı kaydedildi.

Hırvat futbolcuların, yenilginin ardından hüzünlü fotoğraflarının yayımlandığı gazetede, "Acılar çabuk geçer. Ebediyen yaşayacak olan bu gurur günlerinin anıları ve kutlamalar olacak." ifadeleri kullanıldı.

Hırvatistan genelinden buruk kutlama haberlerine de geniş yer veren Jutarnji'de, "Yüz binlerce insan sokakları ve meydanları doldurdu. Hırvatistan yanıyor. Bu illüzyon değil, fantezi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kırmızı-beyazlıların tarihi başarısında önemli payı olan teknik direktör Zlatko Dalic'e de övgü dolu yorumların yer aldığı gazetede, Dalic'in alçakgönüllü ama büyük bir insan olduğu ifadeleri yer aldı.

Vecernji gazetesi ise "Bizim altınımız sizsiniz" başlıklı haberinde, tüm Hırvatistan'ın dünya ikinciliğini kutladığını belirtti.

Gazete, Moskova'daki coşkuyu VAR kararının bozduğunu savunurken, "Milli takımla sadece gurur duymayalım, onlardan bir şeyler öğrenip Hırvatistan'ı değiştirelim." yorumuna yer verdi.

Spor yazarlarının bu tarihi başarı hakkındaki yorumlarının da yer aldığı Vecernji'de, teknik direktör Dalic'in şampiyona boyunca "en büyük lider" karakteri sergilediği kaydedildi.

Gazetede ayrıca, milli takım kaptanı Luka Modric'in "Altın Top" ödülünü almasına da geniş yer verilirken, "Dünya Kupası'nda tüm dünyayı heyecanlandırdınız. Mucizevi bir takımdınız. Hepinize teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda finale kalarak önemli bir başarı elde eden Hırvatistan'ın bugün ülkeye dönmesi ve kutlamalara katılması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 16.07.2018 13:32
Anahtar Kelimeler:
BasınDünya KupasıFransaHırvatistan
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