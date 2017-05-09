"Her kulübe lazım" Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Vagner Love'ın hem gol attığını hem de insanlığı ve kişiliğiyle kulübe çok şey kattığını belirterek, "Her kulübe Vagner Love gibi bir futbolcu lazım" dedi

09 Mayıs 2017 Salı 16:36 Bu haber kez okundu.