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"Her kulübü yönetecek kaliteye sahibim"

West Ham United'ın İskoç teknik direktörü Moyes, "Dünyadaki tüm kulüplerde görev yapabilecek kaliteye sahibim" şeklinde konuştu

19 Aralık 2017 Salı 12:26
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"Her kulübü yönetecek kaliteye sahibim"

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın İskoç teknik direktörü David Moyes, tüm takımları çalıştırabilecek düzeyde olduğunu söyledi.

Geçen ay West Ham United'ın başına getirilen Moyes, İngiltere basınına yaptığı açıklamada kendinden emin ifadeler kullandı. Kulübünde başarılı olmak istediğini belirten 54 yaşındaki teknik adam, "Dünyadaki tüm kulüplerde görev yapabilecek kaliteye sahibim. Bunu yapabileceğimi West Ham United'da kanıtlayacağım." şeklinde konuştu. West Ham United'ı hak ettiği yere taşımayı amaçladığını ifade eden Moyes, "Hiçbir şey başarmadan itibar kazanamazsınız. Her yeni görevde neler yapabileceğinizi göstermeniz gerek. Ben de bunu başarmak için West Ham United'a geldim." yorumunu yaptı.

Takımının başında ilk 4 maçını kazanamayan İskoç çalıştırıcı, daha sonra son şampiyon Chelsea'ye karşı 1-0 ve Stoke City önünde 3-0'lık galibiyetler elde etti. Premier Lig'de 18 haftada 17 puan toplayan West Ham United, 15. sırada bulunuyor. Kariyerine Preston North End'de başlayan Moyes, 11 yıl boyunca Everton'da çalıştı. Tecrübeli teknik adam Everton'ın ardından görev aldığı takımlarda ise bekleneni veremedi. Sir Alex Ferguson'ın ayrılmasının ardından 6 yıllık sözleşme imzaladığı Manchester United'da 10 ay görev yapabilen Moyes, Real Sociedad ve Sunderland'de yaklaşık birer yıl çalıştı.

AA

Son Güncelleme: 19.12.2017 12:53
Anahtar Kelimeler:
West Ham Unitedİngiltere Premier LigFutbolDavid Moyes
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