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"Her şey Galatasaray'a bağlı"

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor

07 Haziran 2018 Perşembe 17:00
"Her şey Galatasaray'a bağlı"

Sarı-kırmızılı kulübe menajerler vasıtasıyla önerildiği başkan Mustafa Cengiz tarafından açıklanan Mario Balotelli ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Galatasaray’a transfer olacağı gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli’nin menajeri Mino Raiola, futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

Radyospor’un haberine göre Raiola, futbolcunun Galatasaray’a transferi hakkında, "Mario Balotelli’nin transferi için bir yorum yapmayacağım. Her şey Galatasaray’a bağlı" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü futbolcuların menajerliğini üstlenmesiyle bilinen Raiola, Balotelli’nin yanı sıra Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic gibi isimlerin de temsilciliğini yapmasıyla biliniyor.

Futbol kariyerine Inter’de başlayan Balotelli, 3 sezon burada oynadıktan sonra İngiliz ekibi Manchester City’ye transfer oldu. Golcü oyuncu ardından 2 sezon Milan, 1 sezon Liverpool forması giydi.

Nice'de sezon sezonda 26 gol 2 asistle oynadı

2015-2016 sezonunu kiralık olarak Serie A ekibi Milan’da geçiren Balotelli, 2016-2017 sezonunda Fransız ekibi Nice’e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Nice’de ikinci sezonunu geride bırakan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, son sezonda 38 maçta 26 gol atıp 2 de asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayBalotelliRiola
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