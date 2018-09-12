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"Herkes gider, Rizespor kalır"

Rizespor'un defans oyuncusu Marwane Saadane, "Bursaspor maçı ile başlayarak sıkıntıları giderip hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:27
"Herkes gider, Rizespor kalır"

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Bursaspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da defans oyuncusu Marwane Saadane, bu maçla başlayarak sıkıntıları giderip hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Saadane, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk dört haftasında iyi futbol oynadıklarını ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını belirtti.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in takımdan ayrılmasına üzüldüklerini ifade eden Saadane, "Oyuncular olarak onunla devam etmeyi çok isterdik ama futbolun içinde bunlar var. Hocamız da biz de gidebiliriz. Herkes gider, Rizespor kalır." dedi.

Saadane, Çaykur Rizespor'un oyunundan çoğunluğun memnun olduğunu kaydederek, "Daha çok çalışarak şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. Çok fazla pozisyon üretiyoruz ama bunları sonuçlandırmada sıkıntı yaşıyoruz. Bursaspor maçı ile başlayarak sıkıntıları giderip hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Orta saha oyuncusu olmasına rağmen son yıllarda Çaykur Rizespor'da defansta görev yaptığına işaret eden Saadane, "Orta saha oyuncusu olduğumu herkes biliyor ama eski hocalarım defansta beni denemişlerdi. Amacım sadece takıma yardımcı olmak. Nerede oynadığımın çok önemi yok." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 12.09.2018 14:42
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigMarwane SaadaneFutbolÇaykur RizesporBursaspor
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