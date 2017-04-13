Heyecan alt liglerde devam edecek

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e halk oylaması nedeniyle ara verilirken, Spor Toto 2. Lig'e 32. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 36, 2 ve 3. gruplarda ise 32. hafta müsabakaları yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın:
15.00 Anadolu Üsküdar 1908-Fethiyespor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Sivas Belediyespor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Bucaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Kazım Karabekir)
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Nazilli Belediyespor-Kocaeli Birlikspor (Nazilli İlçe)
15.00 İstanbulspor-Ofspor (Bahçelievler İl Özel İdare)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük (Devrek İlçe)
15.00 Hacettepe-Kahramanmaraşspor (Ankara 19 Mayıs)
Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Tuzlaspor-Kayseri Erciyesspor (Tuzla Belediye Sahası)
15.00 Eyüpspor-İnegölspor (Eyüp)
15.00 Menemen Belediyespor-Aydınspor 1923 (Menemen İlçe)
15.00 Kastamonuspor 1966-MKE Ankaragücü (Gazi)
15.00 Sarıyer-Gümüşhanespor (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Karşıyaka (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 1461 Trabzon-Kırklarelispor (Medical Park Arena)
15.00 BUGSAŞ Spor-Hatayspor (Ankara OSTİM)
15.00 Tokatspor-Niğde Belediyespor (Gaziosmanpaşa)
Spor Toto 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.00 Çorum Belediyespor-Kızılcabölükspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.00 Altay-Kozan Belediyespor (İzmir Atatürk)
15.00 Kartalspor-Sancaktepe Belediyespor (Kartal)
15.00 Kocaelispor-Beylerbeyi (İzmit İsmetpaşa)
15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Anagold 24 Erzincanspor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Karacabey Birlikspor-Gölcükspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
15.00 Kütahyaspor-Tekirdağspor (Dumlupınar)
15.00 Manavgatspor-Ankara Demirspor (Evrenseki)
15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Cizrespor (Van Atatürk)
2. Grup
Yarın:
14.00 Silivrispor-Batman Petrolspor (Silivri)
15.00 Erbaaspor-Halide Edip Adıvarspor (Erbaa İlçe)
15.00 Kırıkhanspor-Çatalcaspor (Kırıkhan İlçe)
15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Derincespor (Bodrum İlçe)
15.00 Yomraspor-Tire 1922 (Yomra İlçe)
15.00 Türk Metal Kırıkkalespor-Kemerspor 2003 (Kırıkkale Başpınar)
15.00 Düzcespor-Yeşil Bursa (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Dersimspor-Dardanelspor (Tunceli Atatürk)
15.00 Pazarspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pazar İlçe)
3. Grup
Yarın:
13.30 Elaziz Belediyespor-Orduspor (Elazığ Atatürk)
15.00 Afjet Afyonspor-Ankara Adliyespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
15.00 Payasspor-Muğlaspor (Payas İlçe)
15.00 Sakaryaspor-12 Bingölspor (Sakarya Atatürk)
15.00 Denizli Futbol A Spor-Tarsus İdmanyurdu (Doğan Seyfi Atlı)
15.00 Bergama Belediyespor- Baysal İnşaat Düzyurtspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 Orhangazispor-Diyarbekirspor (Orhangazi İlçe)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Maltepespor (Sultanbeyli Gölet)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Bayrampaşa (Darıca İlçe)