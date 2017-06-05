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Heyecan sona erdi

TFF 1. Lig play-off final müsabakasıyla tamamlanan 2016-2017 futbol sezonunda, son gülen ekip Göztepe oldu. Profesyonel liglerde, 12 ekip bir üst lige çıkarken 22 takım küme düştü

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Heyecan sona erdi

TFF 1. Lig play-off final müsabakasıyla 2016-2017 futbol sezonunun tamamlandığı profesyonel liglerde, 12 ekip bir üst lige çıkma başarısı gösterirken 22 takım küme düşme acısı yaşadı.

Profesyonel ligler, Antalya'da TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe'nin zaferiyle sonuçlanan Eskişehirspor-Göztepe maçıyla sona erdi. Süper Lig'de Beşiktaş'ın üst üste 2. şampiyonluğa ulaştığı 2016-2017 futbol sezonunda liglerde toplam 12 ekip bir üst lige çıkma başarısı gösterirken 22 takım bir alt lige düştü. Bölgesel Amatör Lig'den 9 takım gelecek yıl Spor Toto 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

52 ilden 126 takım
2017-2018 sezonunda 52 ilden 126 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerde İstanbul'dan 21, Ankara'dan 10, İzmir'den 8, Trabzon'dan 6, Bursa'dan 5, Hatay, Kocaeli ve Manisa'dan dörder ekip yer alacak. Profesyonel liglerde, bu sezon yükselen ve düşen takımların yanı sıra gelecek sezon profesyonel ligde mücadele etmeye hak kazanan Bölgesel Amatör Lig ekipleri şöyle:

Süper Lig
Şampiyon: Beşiktaş

Düşenler: Adanaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor

TFF 1. Lig
Yükselenler: Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Sivasspor

Düşenler: Bandırmaspor, Mersin İdmanyurdu, Şanlıurfaspor

Spor Toto 2. Lig
Yükselenler: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstanbulspor, MKE Ankaragücü

Düşenler: 1461 Trabzon, Anadolu Üsküdar 1908, Aydınspor 1923, Büyükçekmece Tepecikspor, Kayseri Erciyesspor, Ofspor

Spor Toto 3. Lig
Yükselenler: Afjet Afyonspor, Altay, Bodrum Belediyespor, Sakaryaspor, Sancaktepe Belediyespor, Silivrispor

Düşenler: Beylerbeyi, Denizli Futbol A Spor, Derincespor, Dersimspor, Kartalspor, Kütahyaspor, Manavgatspor, Maltepespor, Orduspor ve Türk Metal Kırıkkalespor

Bölgesel Amatör Lig
Yükselenler: Arsinspor, Ergene Velimeşespor, Erokspor, Güzelorduspor, Osmaniyespor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Turgutluspor, UTAŞ Uşakspor ve Yeni Altındağ Belediyespor

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