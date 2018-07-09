Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99253
ALTIN
185.453
DOLAR
4.5727
STERLİN
6.0582
EURO
5.3704

Heyecanın programı belli oldu

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:20
Heyecanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ali Düşmez, Avrupa'da Türk futbolu ivme kazanıyor ve gelirleri artırıyoruz. Bu mücedele devam ederken, TFF olarak tüm çağdaş katkıları da adapte etmeye çalışıyoruz. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulası da bunlandan biri. Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de başlayacak. Yüzde 95 civarında olan hakem kararları doğruluk olanı, bu sistemin uygulandığı Dünya Kupası'nda yüzde 99,3 seviyesine çıktı. Bu güzel oyunun yeni sezonda daha az hatalı kararla devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Planlamaya göre Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'de başlayacağı sezon, 26 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

İlk haftanın programı

Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

MKE Ankaragücü-Galatasaray

Medipol Başakşehir-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

Sivasspor-Alanyaspor

Beşiktaş-Akhisarspor

Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Kayserispor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Bursaspor

Göztepe-Yeni Malatyaspor

Derbi haftaları

4. HAFTA

Trabzonspor-Galatasaray

6. HAFTA

Fenerbahçe-Beşiktaş

11. HAFTA

Galatasaray-Fenerbahçe

13. HAFTA

Trabzonspor-Fenerbahçe

14. HAFTA

Beşiktaş-Galatasaray

AA

Anahtar Kelimeler:
2018-2019 SezonuFikstür çekimiFutbolSpor Toto Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Onyekuru’yu açıkladı
Galatasaray Onyekuru’yu açıkladı
Wanderson ile yollar ayrıldı
Wanderson ile yollar ayrıldı
Eski Beşiktaşlı geri döndü
Eski Beşiktaşlı geri döndü
En gollü maçlar Soçi'de oynandı
En gollü maçlar Soçi'de oynandı
5 büyük ülkenin hayal kırıklığı
5 büyük ülkenin hayal kırıklığı
Güray'ın Akhisar mutluluğu
Güray'ın Akhisar mutluluğu
1. Lig'de fikstür çekiliyor
1. Lig'de fikstür çekiliyor
Fener, G.Saray'ın yanına gidiyor
Fener, G.Saray'ın yanına gidiyor
İlk finalist belli oluyor
İlk finalist belli oluyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim