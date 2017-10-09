Heynckes Bayern'e imzayı attı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te 4. kez teknik direktörlük yapacak Jupp Heynckes, kulübün ricası üzerine yeniden göreve geldiğini söyledi.

Heynckes, Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness ve yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge ile Münih'te düzenlenen basın toplantısında, kariyerini noktaladıktan sonra bir daha takım çalıştırmayı düşünmediğini ancak Hoeness ile yaptığı görüşmeden sonra bunu yeniden değerlendirdiğini belirtti. Teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladığı 2013'te duygusal hareket ettiğini anlatan 72 yaşındaki çalıştırıcı, "Şimdi durum farklı. Bayern Münih Kulübü, teknik direktörlük görevini sınırlı bir süre için üstlenmemi rica etti. Takımın durumunu analiz ettim. Bayern Münih'in nerede olduğuna baktım." ifadelerini kullandı.

Görevinin yeniden bir düzen getirmek olduğunu vurgulayan Heynckes, "Zor duruma rağmen başarılı bir yola gireceğimizden eminim." değerlendirmesinde bulundu. Tecrübeli Alman teknik direktör, oyuncuların sahada kendilerine olan inancını yeniden kazanmaları gerektiğini de kaydetti.

Uli Hoeness de Heynckes'in teknik direktörlük görevini üstlenmesiyle sorunlarla sakin bir şekilde ilgilenmek için zaman kazandıklarını ifade ederek, dost olarak nitelendirdiği Heynckes'in bu görevi kabul etmesinden dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Karl-Heinz Rummenigge ise Almanya'nın zanaatkarlar ülkesi olduğunu belirterek, “Çırak, kalfa ve ustalar var. Jupp kesinlikle bir ustadır. Jupp'ta hala içinde olan ateşi hissettik." yorumunu yaptı.

Heynckes'in bugün takımla antrenmana çıkacağı bildirildi.

Bayern Münih, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdıktan sonra Heynckes ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Münih ekibindeki ilk dönemini, 1987 ile 1992 yılları arasında geçiren 72 yaşındaki çalıştırıcı, 2009'daki ikinci döneminde 5 hafta takımda görev yaptı. Heynckes, 2011'de üçüncü kez Bayern Münih'in başına gelerek 2012-2013 sezonunda lig, Almanya Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.​