Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
88392
ALTIN
194.390
DOLAR
4.8508
STERLİN
6.4012
EURO
5.6656

Hırvatistan'da final sevinci

Hırvat basınında “tarihi zafer“in yansımaları

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:32
Hırvatistan'da final sevinci

Hırvatistan'ın 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi uzatmalar sonunda 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükselmesi, ülke basınında geniş yer buldu.

Hırvatistan'ın köklü gazetelerinden "Jutarnji", "Biz Hırvatlarız" başlığı ile verdiği haberde, milli takımın finale yükseldiği gecede taraftarların, yaşadıkları coşkuyla adeta transa geçtiğini ifade etti.

Ülke genelinden coşkulu kutlamalara da yer veren gazete, "Hırvatlar Moskova'yı inletti" ifadesini kullandı.

"Vecernji" gazetesi ise "Tarih zafer" başlığı ile yayımladığı haberinde, "Hırvatistan: Bitmeyen aşk" ifadesine yer verdi.

Hırvatistan'ın devlet televizyonu "HRT", Hırvatistan'ın kupaya sadece bir adım uzaklıkta olduğunu belirtirken, resmi haber ajansı "HINA" da "Luzhniki yanıyor, milli takım finalde" ifadesini kullandı.

Ülkenin en çok okunan spor haber sitelerinden "Gol" ise "Hırvatlar mucizevi bir geri dönüşle finalde. Sırada Fransa var" ifadelerine yer verdi.

1998 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan ve o yıl yarı finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatistan, 20 yıl sonra bu kez finalde Fransa ile karşılaşacak.

AA

Son Güncelleme: 12.07.2018 12:32
Anahtar Kelimeler:
Yarı FinalIngiltereHırvatistanBasın2018 FIFA Dünya Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Şampiyonluk olmamız önemli"
"Şampiyonluk olmamız önemli"
Cocu, yeni kuralları açıkladı
Cocu, yeni kuralları açıkladı
VAR, böyle kullanılacak
VAR, böyle kullanılacak
Yeni transferler idmana çıktı
Yeni transferler idmana çıktı
Maddi şartlar transfer yaptırmıyor
Maddi şartlar transfer yaptırmıyor
Terim’den Mina itirafı
Terim’den Mina itirafı
"Göztepe her zaman hayalimdi"
"Göztepe her zaman hayalimdi"
Gençlerbirliği'nde hedef belli
Gençlerbirliği'nde hedef belli
Dünya Kupası hayal kırıklığı
Dünya Kupası hayal kırıklığı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim