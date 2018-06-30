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Hırvatistan'ın rakibi Danimarka

Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelecek Hırvatistan ile Danimarka tarihlerindeki 6. maça çıkacak

30 Haziran 2018 Cumartesi 13:31
Hırvatistan'ın rakibi Danimarka

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında yarın karşı karşıya gelecek Hırvatistan ile Danimarka tarihlerindeki 6. maça çıkacak.

Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Dengeli rekabet

İki ekip arasındaki rekabette dengeli bir tablo görülüyor. Hırvatistan ile Danimarka arasında yarın oynanacak karşılaşma 6. randevu olarak kayıtlara geçecek. Geride kalan 5 maçta iki ekip de ikişer galibiyet elde etti, bir maç ise beraberlikle sona erdi. Hırvatistan'ın attığı 7 gole, Danimarka 6 golle yanıt verdi.

İlk maç Avrupa Şampiyonası'nda

İngiltere'nin ev sahipliğini yaptığı 1996 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan ile Danimarka, Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nda yer aldı. İki takım ilk maçlarını da bu grup mücadelesinde oynadı. 16 Haziran 1996'da Sheffield'da oynanan karşılaşmayı Hırvatistan 3-0 kazandı. Bu karşılaşma iki ekip arasındaki en farklı skor olarak da tarihe geçti. Hırvatistan grubu 6 puanla, 7 puanlı Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıkarken, Danimarka 4 puanla turnuvaya veda etmişti.

Son maç da Hırvatistan'ın

Hırvatistan ile Danimarka arasındaki son mücadele 2004 yılında oynandı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da oynanan hazırlık maçını Hırvatistan ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip tamamladı.

Hırvatistan ve Danimarka 20. maçlarında

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 şampiyonada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı. Şampiyonada bugüne kadar oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 28 gol atarken, kalelerinde 18 gol gördü. Danimarka da şampiyonadaki 20. maçına çıkacak. Avrupa ekibi, oynadığı 19 maçta, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı, 29 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

AA

Son Güncelleme: 30.06.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
HırvatistanFutbolDanimarka2018 FIFA Dünya Kupası
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