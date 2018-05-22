Hırvatların favorisi Arjantin

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'in, şampiyonluğun favorilerinden olduğunu söyledi.

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'na kısa bir süre kala AA muhabirine konuşan Dalic, Arjantin, İzlanda ve Nijerya ile D Grubu'nda mücadele edecek Hırvatistan'ın üst tura çıkma olasılığını, şampiyonadan beklentisini ve takımının son durumunu değerlendirdi. Nijerya ile oynayacakları ilk maçın en kritik sınavları olduğunu vurgulayan Zlatko Dalic, Hırvatistan'ın 1998 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülüğü 20 yıl sonra yeniden tekrarlayabileceğini söyledi.

Dünya Kupası'nda kolay bir rakip olmadığını kaydeden Hırvat teknik adam, "Arjantin, Nijerya ve İzlanda ile zor bir gruptayız. Gruptaki rakiplerimizden Arjantin, şampiyonluğun favorilerinden. Messi'nin forma giydiği takım, her zaman çok iyi işler çıkarabilir." ifadelerini kullandı.

"Gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz"

Gruptaki diğer rakiplerini de değerlendiren 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Nijerya ile oynayacağımız ilk maç, Hırvatistan'ın şampiyonadaki kaderini belirleyecek. İzlanda ise eleme maçlarında bizden daha iyi bir performans gösterdi. Tüm zorluklara rağmen gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz." dedi. Fransa'da 1998 yılında düzenlenen Dünya Kupası'ndan sonraki şampiyonalarda gruptan çıkamadıklarını anımsatan Dalic, "Sonraki dönemde bu organizasyonda büyük başarılar elde edemedik ama kaliteli bir takımız. Rusya'daki ilk hedefimiz turu geçmek ve son 16 takım arasına girmek." diye konuştu.

Modric ve Mandzukic'in son Dünya Kupası

Hırvat teknik adam, Rusya'daki şampiyonanın yaşları nedeniyle Real Madrid forması giyen Luka Modric (32) ile Juventuslu Mario Mandzukic (31) için son Dünya Kupası olacağını, bu iki oyuncuyu ellerinden geleninin en iyisini yapmaya ve kendilerini kanıtlamaya teşvik edeceğini kaydetti. Hırvat milli futbolcuların, dünyanın en ünlü futbol takımlarında forma giydiklerine dikkati çeken Dalic, futbolcuların hazırlık kampına eksiksiz ve sağlıklı gelmeleri temennisinde bulundu.

En iyisi Messi

Milli takımdaki öğrencisi Luka Modric'in dünyanın en iyi orta sahalarından biri olduğunu söyleyen Zlatko Dalic, "Ancak en iyi futbolcu kim diye soracak olursanız, kuşkusuz mucizeler yaratan Messi derim." değerlendirmesinde bulundu. Arjantin'e karşı oynayacakları maçta Messi'yi durdurmanın tek yolunun topa sahip olmasını engellemek olduğunu vurgulayan Dalic, oyunun genelinde yalnızca Messi'ye odaklanmanın da hatalı bir taktik olacağının altını çizdi.

Bosna Hersek doğumlu Dalic, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerini geçemeyen Bosna Hersek'in, yeni teknik direktörü Hırvat Robert Prosinecki ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na daha iyi hazırlanacağını kaydederek, "Takımınızda Edin Dzeko ve Miralem Pjanic varsa iyi sonuçlar bekleyebilirsiniz. Temennim bölgedeki tüm ülkelerin güçlü milli takımlara sahip olması." şeklinde konuştu.