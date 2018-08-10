Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferi Egemen Korkmaz, iyi bir sezon geçirmek istediklerini kaydetti.

Egemen Korkmaz, yaptığı açıklamada, takıma yeni katıldığını belirterek, "Şu anda hedef ligde yer bulabilmek. Biz o hedefi hep yukarıya taşımaya çalışacağız. Tabii ki hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olabilmek." dedi.

Ligin yeni takımı olarak gerçekçi düşünmeleri gerektiğini aktaran Egemen, "Yeni bir takım, yeni arkadaşlar ve şehre uyum süreci var. Beraber oynamayı öğreneceğiz. Takım olma adına bunlar önemli şeyler. Bunları yakaladıktan sonra neticeler de iyi gelirse, tabii ki hedefler değişebilir. Hedef, öncelikle lige iyi başlangıç yapmak." diye konuştu.

"Verimli olmaya çalışacağım"

Profesyonel futbol hayatını fiziksel ve mental olarak kendisini iyi hissetitği sürece devam ettireceğini anlatan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Takımım için verimli olmaya çalışacağım. 'Bu işi yapacağız' demek, sadece buraya gelip antrenmana çıkmak değil, müsabakalarda bir şeyler verebilmektir" ifadelerini kullandı. Takım için en iyisini yapmak istediğini vurgulayan Egemen, "İnsanların çok büyük heyecanı var. Bizler de buna iyi bir şekilde karşılık vermek istiyoruz. Her şeyi bir anda dört dörtlük beklemek de yanlış olur. Kurulum aşamasında bir takımız. Hocamızın istediklerini yürekten ve candan yerine getirerek, doğruları yapmaya çalışacağız. Umarım muvaffak oluruz." diye konuştu.

"Hobimden para kazanıyorum"

Futbolu çok sevdiğini, bu işten ekonomik olarak bir şeyler kazandığını dile getiren Korkmaz, "Şanslıyım çünkü hobimden para kazanıyorum." şeklinde konuştu. Egemen Korkmaz, formasını giydiği takımlarda çok farklı tecrübeler edindiğine dikkati çekerek, "Kariyerimde 20'nin üzerinde teknik direktörle çalıştım. Çok iyi profesyonellerle beraber oldum. Hepsinden bir şeyler aldım. Hem saha içinde takıma katkı sağlamaya hem de saha dışında tecrübelerimle arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağım." açıklamasında bulundu.

Süper Lig'de Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydikten sonra 2015-2016 sezonu öncesi İsviçre'nin FC Wil 1900 takımına transfer olan Egemen Korkmaz, burada 1,5 sezon geçirip, 2016-2017 sezonunun ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'in kadrosuna dahil oldu. Korkmaz, bu kulüpte de 1,5 sezon kaldıktan sonra Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sözleşme imzaladı.