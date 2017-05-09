Hollanda Advocaat'ı açıkladı

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), milli takım teknik direktörlüğüne Dick Advocaat'ın getirileceğini açıkladı.
KNVB, Zeist kentinde düzenlenen basın toplantısında, 2015'in temmuz ayında başladığı görevine, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde aldıkları Bulgaristan yenilgisi sonrası 26 Mart'ta son verilen teknik direktör Danny Blind'in yerine, Dick Advocaat'ın geçeceğini duyurdu. Sezon başından bu yana Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat'ın yardımcılığını ise Hollandalı eski futbolcu Ruud Gullit'in yapacağı belirtildi. Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers ve Zenit’in yanı sıra Rusya ile Hollanda milli takımlarını çalıştıran Advocaat, 2016'nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord Kulübünün teknik heyetine danışmanlık yaptı. 69 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'ye gitmeden önce ise 3 aylığına, Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktör yardımcılığı görevini üstlenmişti.
Görevine 9 Haziran'da başlayacak
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) yayınladığı yeni bir açıklama ile Dick Advocaat'ın milli takım teknik direktörlüğündeki görevine 9 Haziran başlayacağını duyurdu. KNVB yetkilisi Hans van Breukelen, Zeist kentinde yapılan basın toplantısında Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak açıklanan Advocaat'ın, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Mayıs'ta Medipol Başakşehir'e elenmesi durumunda milli takımdaki görevine hemen başlayacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından KNVB'nin sitesinden bir bildiri yayımlandı. Bu bildiride Advocaat'ın 9 Haziran'da 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg'la oynayacağı maçla görevine başlayacağı kaydedildi.