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Hollanda basınından Advocaat iddiası

Hollanda basını, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın sarı-lacivertli ekiple sözleşme uzatacağını iddia etti

14 Şubat 2017 Salı 16:50
Hollanda basınından Advocaat iddiası

Sezon başında Vitor Pereira'nın yerine takımın başına getirilen ve sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Advocaat ile ilgili ülkesinden bir iddia geldi.

Telegraaf'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Dick Advocaat'ın sözleşmesini bir yıl daha uzatacak. İddiaya göre Fenerbahçe, deneyimli teknik adamla masaya oturmak istiyor. İmza için henüz erken olduğunu belirten Advocaat'ın, yardımcıları Mario Been ve Cor Pot ile birlikte bir yıl daha Kadıköy'de kalacağı öne sürüldü.
Son Güncelleme: 14.02.2017 16:55
Anahtar Kelimeler:
FutbolHollanda BasınıFenerbahçeDick AdvocaatTelegraaf
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