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Hollanda kampı sona erdi

Antalyaspor, konakladıkları otelin çevresinde ormandaki parkurda ve asfalt yolda 50 dakika pedal çevirdi

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:33
Hollanda kampı sona erdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un Hollanda'daki ikinci etap kamp çalışmaları sona erdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Osterberg kentinde düzenlenen kampın son gününde teknik direktör Bülent Korkmaz, programda değişikliğe giderek futbolcuları sahada çalıştırmak yerine bisikletle geziye çıkardı. Kırmızı-beyazlı futbolcular, konakladıkları otelin çevresinde ormandaki parkurda ve asfalt yolda 50 dakika pedal çevirdi.

Akdeniz ekibi, 30 Temmuz Pazartesi günü Antalya'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanıp akşam antrenman yapacak.

Bülent Korkmaz'dan teşekkür

Teknik direktör Bülent Korkmaz, Erzurum ve Hollanda'da yapılan kamplardaki çalışmalar nedeniyle takımın sağlık ve destek ekibine teşekkür etti. Çok iyi çalışarak üstün bir performans ortaya koyan futbolculara da teşekkür eden Korkmaz, "Hem saha içinde hem de saha dışında özverili bir çalışma sergilediniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
 

AA

Son Güncelleme: 26.07.2018 13:49
Anahtar Kelimeler:
KampAntalyasporAntalya
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