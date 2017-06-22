Holmen ülkesinin yolunu tuttu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Samuel Holmen, futbol kariyerine başladığı İsveç ekibi Elfsborg ile anlaştı.



Elfsborg Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Holmen, 2010'da Danimarka ekibi Brondby'den o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e transfer olarak Türkiye'deki futbol hayatına başladı. İsveçli oyuncu, turuncu-lacivertli ekibin yanı sıra Fenerbahçe, Bursaspor ve Konyaspor'da da forma giydi. İsveç Milli Takımı'nda da görev yapan Holmen, Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı.