Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Horon oynayarak Fenerium’a girmek istediler

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde bulunan Fenerium mağazasına horon oynayarak girmek isteyen bir grup Trabzonsporlu taraftar, güvenlik engeli ile karşılaştı

Bu haber kez okundu.

Horon oynayarak Fenerium’a girmek istediler

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde bulunan Fenerium mağazasına horon oynayarak girmek isteyen bir grup Trabzonsporlu taraftar, güvenlik engeli ile karşılaştı.

Bordo-mavili taraftarlar, önceki gün aynı yerde açılışı olan TS Club mağazasının açılışı için gittikleri alışveriş merkezinde horon oynarken, horon başı bir anda Fenerbahçe Kulübü’nün ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazasından içeri girdi. O anda AVM güvenlik görevlileri ve mağaza çalışanları büyük panik yaşarken, taraftarlar mağazadan çıkartıldı. Mağazadan çıkartılan grup, "Bize her yer Trabzon" sloganları atarak bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefon kameraları ile kaydedildi.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolTrabzonsporTaraftarFenerium
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100